Bilhete Postal

Noite de futebol tristonho, na Irlanda. Convém lembrar que tudo isto podia ter sido evitado. Portugal marcou mais um golo do que a Sérvia no jogo da primeira volta. O árbitro não viu a bola bem para lá da linha de baliza, e isso transformou num empate o que deveria ter sido uma vitória fora contra o principal adversário.Não tivesse essa desgraça acontecido e já estaria mais que resolvido o apuramento para o mundial. Mas as coisas são como são, e chegamos ao fim da qualificação a tremer, deprimidos com o que vimos ontem à noite.No jogo decisivo, na Luz, novamente contra os sérvios, um azar pode deitar tudo a perder, e não ficámos nada descansados com o que vimos ontem. A seleção nacional mostra uma estranha tendência para o abismo a que já não estávamos habituados. Falhar o Qatar seria dramático para o espírito coletivo. Vai mais um esforço?