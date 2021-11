Bilhete Postal

Voltamos hoje a publicar o barómetro da Intercampus. As conclusões da auditoria que fizemos, atempadamente partilhadas com os leitores, deixam-nos tranquilos relativamente à qualidade das sondagens que iremos publicar até às Legislativas de 30 de janeiro.Ao contrário de outros protagonistas, não escondemos a cabeça na areia, e procurámos detetar e corrigir eventuais falhas.O problema sistémico das sondagens está nas empresas descapitalizadas, politicamente orientadas e sem exigência científica. Receio que essa fragilidade não tenha sido resolvida. Cá estaremos para denunciar, se for o caso.A responsabilidade do Correio da Manhã é garantir a melhor informação àquela que é a maior comunidade de leitores do País.A todos posso garantir que estou absolutamente tranquilo com a qualidade do barómetro da Intercampus que hoje publicamos.