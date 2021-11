Bilhete Postal

A única forma de evitar medidas mais drásticas é prevenir desde já. Falo da Covid-19. O conjunto de circunstâncias com que nos confrontamos justifica uma abordagem cautelosa.Os atrasos na terceira dose da vacina são um facto consumado, não vale a pena chorar pelo leite derramado. A verdade é que o número de infeções está a aumentar, e, como aqui alertámos em tempo, caso nada seja feito, o Natal pode provocar uma explosão da doença, que trará inevitavelmente um número acrescido de mortos.E como o sistema de saúde já está no limite, mesmo sem a pandemia, o que será dos nossos hospitais quando começarem a chegar os doentes mais graves? É claro que tudo isto resulta sobretudo da inépcia dos decisores da Saúde. Mas, aqui chegados, há que ser prático. Medidas defensivas como o regresso da máscara são urgentes, para evitar o regresso do pesadelo da Covid-19.