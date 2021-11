Bilhete Postal

Agora que a máxima incompetência no processo da terceira dose ameaça arruinar a confiança na vacina, estão de volta os chamados ‘especialistas’, que subiram ao palco por causa da Covid. A reunião do Infarmed desta tarde cheira demasiado a um passado que não deixa saudades. Porém, mais vale fazer um ponto de ordem com a ciência, em vez de deixar seguir, desgovernado, o comboio da irracionalidade.



Eis os limites do que é tolerável pela sociedade aberta em que vivemos e que está apta a avaliar racionalmente o risco da doença: melhorar o processo de vacinação é obrigatório. Quanto mais pessoas tiverem a terceira dose, melhor. Organizem a ‘task force’ já: recuperar o atraso é obrigatório. Recorrer à máscara é possível para conter as infeções. Para lá disto, receio que nos transformemos todos, e bem, em negacionistas das restrições.

