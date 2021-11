Bilhete Postal

À saída da reunião do Infarmed, o grosso da intervenção do Presidente da República fugiu ao tema que ali juntou especialistas e políticos. Marcelo detalhou, ao invés, a análise à audição parlamentar do ministro da Defesa sobre os diamantes de sangue.Esta rápida inversão de prioridades do Chefe de Estado é consentânea com o estado de espírito do País. Quer os políticos queiram, quer não, já lá vai o tempo em que a pandemia monopolizava as nossas atenções.Há, porém, um facto novo e relevante a salientar das intervenções dos chamados ‘especialistas’. Muitos recomendam agora a terceira dose para a generalidade da população, e até para crianças abaixo dos 9 anos. Ora, se afinal faltava tanto para terminar a tarefa, por que razão saiu à pressa o vice-almirante? Será que algum dia saberemos o que realmente afastou Gouveia e Melo?