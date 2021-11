Bilhete Postal

A subida dos preços é um problema. Afeta produtos essenciais como a fruta, as hortícolas, a carne ou o peixe, mas também a gasolina e outros fatores de produção. Em suma, o círculo vicioso está montado. Está tudo mais caro, e por isso tudo tenderá a ficar cada vez pior.Num país de baixos salários como o nosso, esta subida dos preços é dramática para os cidadãos. Mas atenção: o Estado também vai sofrer. A inflação trará, cedo ou tarde, juros mais altos, e consequentemente dívida mais cara.Ora, esta realidade apanha-nos um tudo nada desprevenidos.Vivemos um tempo em que várias gerações de portugueses já não guardam qualquer memória de quando a inflação se notava no dia a dia. Preparemo-nos, pois, para tempos difíceis. E uma dúvida: irão os partidos usar a pandemia para fugir ao debate sobre a potencial crise económica no horizonte?