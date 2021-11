Bilhete Postal

O FC Porto é uma instituição desportiva de enorme grandeza, orgulho de uma cidade, de uma região, no fundo de todo o País, até porque tem sido o melhor representante internacional do futebol português.É por isso do interesse, principalmente, dos adeptos portistas que sejam esclarecidas todas as suspeitas que envolvem o clube, sobretudo a sociedade anónima que lhe dá nome, bem como os dirigentes que lideram os seus destinos.O rol de suspeitas que tem envolvido a vida no Dragão não é de molde a deixar nenhum desses adeptos descansado. A operação judicial de ontem é o culminar de um ambiente de práticas duvidosas, comissões e desconfianças que se acumulam há anos.A transição no Porto nunca será tão linear como foi no Sporting ou no Benfica. Porém, estamos seguramente a viver o ocaso da carreira de Pinto da Costa como líder do clube.