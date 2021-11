Bilhete Postal

É impossível fechar o dia sem declarar admiração eterna por este Sporting.Trabalho, humildade, outra vez trabalho, esforço, talento, sempre união, e um pouco mais de trabalho, ainda. Nota-se no dia a dia da equipa, na forma como se levantaram todos do chão.Há pouco tempo, tão pouco - lembramo-nos todos - houve quem predissesse o fim do leão. Com um presidente jovem, um treinador inexperiente, jogadores à procura do futuro e da riqueza, o Sporting renasceu e logra o apuramento para a fase seguinte da Champions uma jornada antes do fim.Coisa tão rara para um clube lusitano, e frente a um gigante alemão! Ontem, fomos todos Sporting.A construção coletiva de Varandas e Rúben é uma metáfora do Portugal que se agiganta, que faz das fraquezas forças, que não se rende ao destino nem sucumbe ao refrão dos pobretes e alegretes.