Bilhete Postal

Lamento discordar. Não acho que seja uma vergonha ter-se realizado o Belenenses SAD-Benfica. Manter o campeonato a funcionar é imperativo. Parar a competição daria uma mensagem dramática para a sociedade.Porém, o que aconteceu no sábado é intolerável. O Belenenses Sad alinhou com 9 jogadores. Porquê? Se houve testes PCR negativos, por que razão esses jogadores não alinharam? Mais: dizem-me que a equipa dos sub-23 treina lado a lado com os profissionais. Será essa uma boa prática? Se os dois grupos treinassem separados estariam aptos mais jogadores.A Belenenses SAD tem, por isso, muita coisa a explicar. Não a Liga, nem o Benfica, muito menos a DGS.Manter a competição é tarefa de todos. Clubes, Liga e arbitragem devem fazer tudo para que se evitem paragens, mas também espetáculos como o de sábado, no Jamor.