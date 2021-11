Bilhete Postal

Escolher o chefe do governo é uma decisão de enorme responsabilidade coletiva. O homem ou a mulher que lidera os destinos da nação tem poder para influenciar a vida de todos nós.Em democracia, os processos eleitorais são duros, juntam várias provas de inteligência, de resistência, de sofrimento, de capacidade de seguir em frente perante todas as adversidades.Trata-se de um conjunto de desafios que procura decantar as qualidades humanas dos candidatos, e reduzir a possibilidade de erro, que seria dramático para o país.Quando um líder partidário resiste a vários atos eleitorais, nacionais, autárquicos e partidários, demonstra uma capacidade de superação assinalável.Rui Rio derrotou o destino que lhe parecia traçado. Chegar aqui habilita-o, pelo menos, a ser escutado com muita atenção.