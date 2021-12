Bilhete Postal

Marcelo já tem a terceira dose, e ainda bem. Só um milhão de portugueses pode dizer o mesmo. Não fosse mais um logro da ministra Temido e a voz do Presidente não estaria tão sozinha.Calma. Não há motivo para alarme. As palavras do Chefe de Estado são reforçadas pela garantia da Pfizer sobre a eficácia das vacinas contra a nova estirpe.Seja como for, aí estão as novas restrições, muitas outra vez absurdas, como as que vão incrementar as multidões à porta de restaurantes, bares e discotecas, juntas para mostrar certificados. Mais uma vez teremos de ser nós a travar a pandemia. Pelas medidas do poder não vamos lá.Por isso, atenção: desinfete as mãos, use máscara, mantenha a distância física. Nunca é demais lembrar as formas mais fáceis e eficazes de evitar este vírus.