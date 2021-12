Bilhete Postal

A forma como a família Carreira se tem vindo a reconstruir merece tributo sincero.Todas as mortes antes do tempo são injustas e chocantes, e a morte da jovem Sara emocionou verdadeiramente o País. A dor maior da perda de um filho é uma tristeza incalculável para quem está de fora, mas que sempre justifica o amparo da comunidade.Desapareceu uma jovem talentosa, sorriso doce, voz de anjo, que estava à procura de um caminho artístico no seio de uma família de músicos já reconhecidos pelo público.A contenção digna da dor insuportável por parte do pai de Sara reforçou os laços de afeto dos portugueses com o cantor Tony Carreira.A associação que leva o nome da sua filha foi a fórmula encontrada pela família em luto para transformar a perda irreparável numa dádiva de esperança.Um suplemento de alma que merece a justa admiração coletiva.