"Vejamos então o que mostrou a exibição televisiva de António Costa", por Carlos Rodrigues

Numa ação de campanha seguramente planeada ao pormenor, António Costa aproveitou o feriado para ir ao programa das manhãs de maior audiência. Trata-se de uma estratégia que está na moda na política portuguesa, quer entre governantes, quer entre líderes da oposição, quer, ainda, entre candidatos a líderes da oposição. Rangel que o diga.Não nos deixemos enganar pelo tom ligeiro da conversa. O que se passou ali foi alta política. Vejamos então o que mostrou a exibição televisiva de António Costa.O líder do PS está bem ciente da importância da pandemia, do Natal e da vacinação para o voto dos portugueses.Ora, a eleição é um assunto demasiado sério para ficar nas mãos da ministra Temido.Costa, lá no fundo, será o primeiro a sabê-lo. Se isso acontecer, são boas notícias para os portugueses.