Bilhete Postal

É inaceitável que as autoridades de saúde recusem a divulgação dos pareceres técnicos sobre os quais basearam a recomendação de vacinar as crianças contra a Covid-19.A poucos dias do início do processo, parece razoável afirmar que há algumas dúvidas legitimamente levantadas por espíritos científicos, racionais e credíveis, os quais nada têm a ver com a negação pura e simples da ciência.A recusa de divulgar os pareceres é uma atitude que resulta da menorização da capacidade de julgamento e avaliação por parte dos cidadãos, tratados como seres menores que não possuem capacidade para entenderem os argumentos pró e contra uma decisão complexa como esta.A atitude de sobranceria intelectual é meio caminho andado para aumentar as desconfianças e semear a dúvida na sociedade.Ainda há tempo de corrigir esta recusa absurda.