Bilhete Postal

Mesmo depois das queixas dos pais da menina de 14 anos que tinha sido aliciada para sexo, beijada e apalpada pelo responsável dos acólitos, o pároco do concelho de Felgueiras que hoje está na manchete do Correio da Manhã fez tábua rasa do que tinha acontecido, e guardou um inaceitável silêncio.Terá sido uma atitude pensada, porque ainda hoje recorda em termos desculpabilizadores esse momento em que devia ter atuado com firmeza, e reportado à hierarquia. "Ia denunciar boatos de que um acólito andava envolvido com uma miúda?".A forma como o padre Abílio Barbosa lidou com este drama mostra como vai ser difícil à Igreja portuguesa enfrentar os abusos sexuais e lidar com as vítimas.Por mais assertivas que sejam as novas diretrizes dos bispos portugueses, vai ser preciso lutar contra a cultura do silêncio, da desculpabilização e do encobrimento.