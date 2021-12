Bilhete Postal

Felizmente não terei de tomar a decisão de vacinar ou não crianças, porque não tenho filhos na faixa etária agora em causa. Mas o início do autoagendamento acentua a complexa missão dos pais. Vacinar ou não? Há dúvidas legítimas que nada têm a ver com a credibilidade da ciência.Se a vacina não impede a transmissão, para quê vacinar crianças, que em caso de infeção teriam sempre sintomas ligeiros? A maior vantagem seria impedir a paragem das escolas, mas mesmo aí parecem subsistir dúvidas das autoridades de saúde. Manter as escolas abertas e as turmas a funcionar deveria ser o principal objetivo de todos, neste processo. Será?Considero o conselho do médico Ricardo Batista Leite o mais sensato sobre este processo: os pais devem ouvir o pediatra, pesar prós e contras, e só depois decidir.Sem dramas.Sem pressas.