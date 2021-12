Bilhete Postal

Não é nada provável que o Ministério Público tenha promovido a detenção de Manuel Pinho, ex-ministro socialista, por causa das eleições. Muito menos fica evidente que João Rendeiro concorde com Rui Rio, quando responde, à pergunta da nossa jornalista Débora Carvalho, que "não vai voltar a Portugal".Ora, se o fugitivo Rendeiro promete - ou ameaça, depende da perspetiva - que não volta a Portugal, mais evidente fica que a ação da PJ se justificava. Ontem à noite, em entrevista à RTP, o líder do PSD começou o controlo dos danos que lhe estão a estragar a campanha, e explicou que estava a ser irónico no famoso ‘tweet’ sobre o diretor da PJ.Rio acusou mesmo o Presidente de se ter precipitado, por alegadamente ter falado sem ler a sua mensagem. Rui Rio tem esta característica única de conseguir que tudo lhe corra mal nas situações mais fáceis.