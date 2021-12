Bilhete Postal

Pelo segundo ano consecutivo, vamos ter um Natal e um Ano Novo diferentes.O atraso das vacinas, a nova variante e o acréscimo de casos tornam sensato reduzir o convívio no Réveillon e redobrar os cuidados natalícios.Porém, a paragem em janeiro, decretada pelo Governo, é uma história diferente. O conjunto de medidas, que inclui a suspensão das aulas, vai obrigar muitas famílias a uma semana de férias adicional. Nada garante que isso diminua os contactos físicos e sociais. Pelo contrário.Sendo a utilidade sanitária das medidas muito duvidosa, qual a vantagem de travar de novo a economia, quando a gravidade da doença é muito menor que no passado?Não faz sentido voltar a este confinamento em versão mitigada.O período eleitoral não ajuda à racionalidade, mas, com a ajuda presidencial, ainda há tempo para corrigir este erro absurdo.