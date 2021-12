Bilhete Postal

O barómetro da Intercampus é o mais credível do mercado. Serve de fiel da balança para o mundo político. A ansiedade de inúmeros atores partidários para conhecerem antecipadamente os resultados prova-o à exaustão.A pouco mais de dois meses das eleições, o barómetro de hoje tem uma mensagem principal. Está tudo em aberto. Os portugueses, na sua sabedoria coletiva abstrata que tem resolvido pelo voto todos os impasses, ainda não decidiram. Isso aumenta a responsabilidade do maior partido da oposição, e do seu líder recém-reeleito, para o congresso do próximo fim de semana. A tendência para as quezílias e para as minudências deve, desta vez, ficar de lado.Os portugueses querem saber o que fará o PSD se voltar a ser governo.A responsabilidade de Rui Rio é responder-lhes com clareza.Só assim poderá ser alternativa.