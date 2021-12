Bilhete Postal

Os crimes que estão em causa na acusação a elementos da GNR de Odemira dificilmente deixam de causar uma comoção nacional. Urge uma ação decidida da Justiça para punir culpados. Só assim se poderá separar o trigo do joio e salvaguardar a própria GNR.Torturar, humilhar e achincalhar cidadãos em situação de vulnerabilidade são violações grosseiras dos direitos humanos que envergonham qualquer pessoa.Tudo isto acontecer a coberto da farda da autoridade agrava ainda mais a náusea que nos revolve a consciência ao vermos as imagens em que os próprios acusados terão querido perpetuar o seu gozo monstruoso.Urge, porém, esclarecer a reincidência. Cinco outros militares tinham sido condenados num processo anterior. O que terá falhado no interior da GNR ao nível da repressão e da prevenção, e que proporcionou a repetição de atos horrorosos?