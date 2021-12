Bilhete Postal

Primeira nota sobre o congresso do PSD: o tempo deste tipo de reuniões já passou.O alheamento dos portugueses pelos diretos televisivos dos congressos devia originar uma reflexão dos diretórios partidários.Os congressos, em vez de aproximarem os portugueses da política, contribuem para aprofundar o fosso já existente.Depois: o PSD ainda não tem uma síntese. Rio quer ser governo para quê? Não ficou claro. Faltaram-lhe duas ou três ideias fortes. Costa foi, por isso, um dos vencedores do congresso laranja.Porém, Rio, não há dúvida, é um político corajoso. Só ele ousaria fechar com um toque trumpiano, ao prometer fazer Portugal grande outra vez. Só se esvaziar o Chega o PSD pode ganhar a eleição. Rio já o entendeu.Última e mais relevante nota. Moedas levantou o congresso.Se Rio falhar, o futuro laranja já está à vista.