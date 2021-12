Bilhete Postal

O reforço das vacinas começou tarde. Na verdade, só arrancou quando se percebeu que o problema do vírus poderia recrudescer. A necessidade de testar em massa esbarrou com a imediata falta de testes assim que se definiu o objetivo, falta de testes essa que, inacreditavelmente, ainda não está resolvida.A incapacidade governamental para antecipar problemas, gerir meios e acudir a cada uma das prioridades definidas a cada momento - eis a verdadeira origem do Conselho de Ministros que hoje se reúne, com a ameaça em cima da mesa de voltar a fechar a sociedade, pelo menos em parte, à procura de um mítico e impossível grau zero da doença.O Governo parece considerar que fazer voz grossa à pandemia dá votos, quando a sua obrigação era minimizar os efeitos da Covid-19, conjugando o combate ao vírus com a vida do dia a dia.