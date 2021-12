Este País, velhinho de quase 900 anos, vive uma fase em que nunca há culpados nem responsáveis. O poder sente-se inimputável.Acontece que, no Porto, depois do fogo provocado por um doente internado ter provocado mortos e feridos, o presidente do Conselho de Administração do hospital onde tudo isto se passou demitiu-se.Ouçamos Fernando Araújo, assim se chama o protagonista do ‘bilhete postal’ de hoje: "Existe um sentido ético no exercício das responsabilidades públicas que não deve ser esquecido." A demissão não foi aceite. A ministra deve ter ficado baralhada. Hoje em dia há acidentes, erros dramáticos, agressões e demais vicissitudes sem que o poder dê o mínimo sinal de preocupação.Mas nós, simples cidadãos, não podemos deixar sem um elogio sincero esta assunção de responsabilidades por parte de um servidor público, líder de uma instituição hospitalar.