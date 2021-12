Bilhete Postal

Jorge Jesus tem este raro condão de causar estrondo. É uma estrela maior, e por onde passa movimenta multidões, que o amam e odeiam ao ritmo dos sucessos e dos insucessos desportivos.É assim em Portugal, e é assim no Brasil, onde o seu nome virou lenda, muito mais que o de um outro treinador português, Abel Ferreira, que por acaso já ganhou o dobro das vezes a prova maior da América do Sul, uma delas até contra o Flamengo, mas que, apesar disso, não logrou metade do impacto de Jesus.Neste momento ninguém pode prever como terminará esta novela Fla-JJ, onde, muito mais que o amor clubístico, se joga alto, na expectativa de ganhar milhões, ou de os poupar, depende de que lado do oceano se olha para o problema. Preparemo-nos, pois, para a história mais animada desta quadra.Os puristas não acreditam, mas a paixão do futebol vive disto.