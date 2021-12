Bilhete Postal

Liderança, comunicação e organização. Na entrevista ao Correio da Manhã, Gouveia e Melo sintetizou a estratégia para a vacinação. Olhemos para o que se está a passar à luz desses 3 conceitos. A imagem das autoridades de saúde sai destes dias muito degradada. As filas de espera para os testes tiveram dimensões terceiro-mundistas. O Estado devia ter-se organizado para evitar este espetáculo deprimente. Conclusão? Organização, zero. Veja-se depois a confusão sobre os critérios para aceder a diversos espaços. Teste ou certificado, dia 25 ou 26? Comunicação? Grau zero.



Finalmente, a liderança. Depois do ataque da ministra à resiliência dos médicos, o próprio primeiro-ministro se sentiu obrigado a corrigir o tiro, elogiando-os na mensagem de Natal. Costa fez bem, mas como poderá Marta Temido governar a Saúde até às eleições?

