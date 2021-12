Bilhete Postal

Todos nós temos ou conhecemos alguém que está em isolamento, infetado ou à espera do teste, a aguardar horas infindas pelo telefonema da SNS 24. É um tema angustiante que todos os dias origina inúmeras queixas que chegam ao conhecimento da nossa redação.Será assim tão difícil montar uma rede de testes, com mais postos móveis, mais farmácias, ou outra solução qualquer? Será uma ciência oculta reforçar a Linha Saúde 24, de forma a dar vazão às solicitações? Já se sabia que os casos iam disparar, então por que razão está tudo a bloquear?O aumento dos números levanta outro tema: tarde ou cedo teremos de aprender a conviver com a explosão de casos de Covid. Se os internamentos e óbitos não dispararem, como parece ser o caso, este tema merece reflexão urgente da ciência. Só ela nos pode salvar das decisões politicamente motivadas.