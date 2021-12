"Entrada de um presidente como Rui Costa é uma alteração substancial de mentalidades", por Carlos Rodrigues

Este bilhete vai diretamente para Rui Costa. É presidente do Benfica há pouco tempo, é natural que esteja ainda a adaptar-se ao novo papel para o qual foi eleito de forma esmagadora.Na fase mais difícil do mandato, aqui vai uma análise sincera. E nestes dias uma das coisas de que precisa é de quem lhe diga as verdades na cara, sem adoçar nem dizer uma coisa pela frente e outra por trás.Meu caro Rui Costa: todos devem ter a noção de que quem foi eleito foi o presidente, não quem o rodeia. Os timings são controlados pelo poder. A pressa é sempre dos outros, pelo que é sempre relativa. Deve rodear-se daqueles em quem confia e que já deram provas de que o merecem. Terá de arranjar coragem para afastar todos os outros. A entrada de um presidente como Rui Costa é uma alteração substancial de mentalidades. A bem do nosso futebol, não pode falhar.