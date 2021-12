Bilhete Postal

Mesmo que não venhamos a atingir o patamar das 700 mil pessoas isoladas, patamar hoje previsto pelos matemáticos aqui, no, a verdade é que temos já, no presente, uma extraordinária quantidade de pessoas, muitas delas jovens, vacinadas e saudáveis, remetidas a uma quarentena excessiva.Este exagero está a submeter o País a uma espécie de confinamento informal, que as consequências menos gravosas da nova variante da Covid-19 tornam injustificado.Em boa hora os cientistas se manifestaram, e está, desta vez, merecedora de elogios a Direção-Geral da Saúde, por rapidamente ter adotado a reflexão sobre o tema.O isolamento prolongado e injustificado de milhares de pessoas está a asfixiar a sociedade sem qualquer vantagem nem benefício.Hoje é dia para corrigir este erro.