Bilhete Postal

Foi o primeiro debate com conteúdo. Falou-se de temas concretos, em vez de unicamente se traçarem cenários pós-eleitorais, a nova obsessão mediática. Rio precisava de ganhar, mas foi Costa que apareceu ao ataque.O primeiro-ministro leu o programa do PSD e confrontou Rio. A Justiça foi o ponto-chave. Costa diz que o PSD é "perigoso" por querer políticos a controlar magistrados. Rio sente o toque e diz que Costa é "populista". Mas logo lhe cai a boca para a verdade ao citar "as pessoas que eu nomeei".Ora, supostamente foram nomeadas pelo Parlamento, e não pelo líder do PSD. KO para Costa, que deixou claro que o PSD de Rio é ‘infrequentável’ em matéria de Justiça. Rio percebe o dano. Ainda reage na TAP.Mas quando agita um bilhete para S. Francisco e diz que o preço é "gravíssimo", os pivôs já estavam pressionados pelo horário das novelas.