Bilhete Postal

A morte de um menino de 6 anos alguns dias depois de tomar a vacina contra a Covid é uma tragédia enorme.Antes do mais, é fundamental manifestar a solidariedade perante o luto de uma família em profundo sofrimento. Aparentemente, e ao contrário dos primeiros testemunhos de quem não lidaria muito com o menino, a criança estava saudável, e está longe de ser um dado adquirido que haja uma ligação entre os dois factos. É essencial que todos os exames sejam feitos, de forma a que os pais que têm de decidir vacinar os seus filhos o possam fazer de forma racional, sensata, e no respeito pela ciência.É preciso, por isso, respeitar os tempos da medicina. Porém, urge uma palavra de tranquilidade, da parte da autoridade de saúde, de que tudo vai ser feito para apurar os factos. E essa palavra já tarda acima do que é razoável. Só assim ficaremos tranquilos.