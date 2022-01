Bilhete Postal

A partir de uma cadeia sul-africana, João Rendeiro está decidido a dar luta até ao fim.O antigo banqueiro, condenado e foragido à Justiça portuguesa, dispara em todas as direções. Nas últimas 24 horas, multiplicaram-se os contra-ataques. Rendeiro recorreu para tribunais superiores, escreveu ao Presidente e ao governo da África do Sul, fez queixa à "ONU de António Guterres", e, finalmente, soube-se já noite dentro, levou o Estado português ao banco dos réus no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Para um preso sem dinheiro nem recursos, como alega a defesa sul-africana, é obra.Uma estratégia para levar os ecos desta farsa a palcos internacionais. Está a resultar. Prova disso é a segurança armada que já rodeia as visitas ao tribunal. Enquanto isso, Rendeiro vai tossindo assim que vê microfones portugueses, isto depois de criteriosamente retirar a máscara para se preparar.