Bilhete Postal

Um conjunto de estudos de opinião indica, nos últimos dias, uma progressiva aproximação do PSD ao PS, tendência já registada no barómetro da Intercampus para o CM e para a CMTV.O vencedor que parecia anunciado, António Costa, afinal vai ter de batalhar. E logo agora, que pedia uma maioria absoluta.Depois desse pedido, muita coisa aconteceu, incluindo uma discreta, mas sempre irritante, aparição de Sócrates, que logo trouxe à memória dos eleitores o pior da maioria do PS.No dia do frente a frente Rio-Costa, publicámos uma parte muito significativa do barómetro: mais de 60% dos eleitores dizem que seria negativo uma maioria absoluta.Será que, como ontem me dizia o nosso parceiro da Intercampus, especialista na matéria, Costa espantou os eleitores ao pedir-lhes algo que eles verdadeiramente não gostam?