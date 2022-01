"A abstenção é um monstro que assusta e ameaça bater todos os recordes", por Carlos Rodrigues

Deixemos por um momento a atualidade política. Suspendam-se por agora as novidades sobre o duelo Rio-Costa, cessem os cenários eleitorais, calem-se o gato, a coelha e demais bicharada.Viremos o olhar por um momento para Maria da Conceição, de 86 anos, que há muito não saía de casa com medo do vírus. No domingo, pôs-se a caminho da mesa de voto. Lá, travaram-lhe o passo, porque havia registo de que já tinha votado. Revoltada, queixou-se a uma série de autoridades, para já sem sucesso. A reportagem sobre esta falha lamentável está lá à frente, nas páginas da campanha, mas digo-lhe já que a vontade de votar é tão grande que no próximo domingo a D. Maria voltará a tentar.Haja exemplos destes, porque, entre Covid, indecisões, falhas de organização e corredores para infetados, a abstenção é um monstro que assusta e ameaça bater todos os recordes.