Bilhete Postal

A campanha deste ano vai ficar na memória coletiva.Primeiro, apareceu no nosso caminho de forma totalmente inesperada. A omnipresença da pandemia levava a crer que eleições antecipadas seriam hipótese louca. Uma vez concretizado o que parecia impossível, eis que surgiu o fenómenos dos debates. Os portugueses reaproximaram-se da política com a euforia dos frente a frente na televisão.Mas não pararam aqui as surpresas: acabados os debates, e a provar que afinal eles não são assim tão decisivos, as sondagens entram num sobe e desce louco, da crença na maioria absoluta do PS à possibilidade de vitória do PSD. Os grandes partidos mudaram de estratégia várias vezes, como se estivéssemos num espetáculo em direto. Em suma: semanas animadíssimas, e que prometem ainda mais dias de surpresa.Que resultado sairá de uma campanha tão memorável?