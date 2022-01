Bilhete Postal

Ora aí está uma excelente forma de valorizar o dia de reflexão, instituição que muitos acusam de ser anacrónica, antiquada e mesmo desnecessária, quando não insultuosa para os eleitores, ao tratá-los como mentecaptos.Logo a seguir ao fecho desta alegre campanha eleitoral, eis que sábado vamos todos fazer uma pausa, sabe-se agora que para assistirmos a um dérbi alfacinha, o dérbi eterno, desta vez com pretexto chamado final da Taça da Liga, mas isso é irrelevante, na verdade o que conta é a paixão do Sporting-Benfica.Já que andamos todos obcecados com os cenários, até podemos agora cismar, desvairados, nos efeitos de um jogo de bola. Quem sairá beneficiado ou prejudicado com um golo de um lado ou do outro, irão os felizes mais felizes votar, ficarão mais perto da abstenção aqueles que perderem?A festa da bola na véspera da festa da democracia. Que mais poderíamos desejar?