Bilhete Postal

É sempre assim que se revelam as grandes falhas dos sistemas, ao acaso, quando uma sequência de eventos se descontrola rumo à tragédia. Momentos que resumem numa só notícia uma série de erros graves acumulados durante anos.Neste caso, foi a conjugação da falta de médicos num determinado horário, com a emergência de um bebé a asfixiar, a "ficar roxo", como diz, desfeito, o pai, neste CM. Não houve assistência, o recém-nascido morreu. Foi em Portalegre, poderia ser em qualquer parte de um País onde há uma grande parte da população entregue à sua sorte, abandonada, sem recursos, longe da assistência médica e de toda a dignidade.Nestes dias em que tanto se fala dos problemas do País, a história do pequeno Gabriel, que morreu desamparado com apenas 8 dias, não tem qualquer espécie de desculpa ou perdão.