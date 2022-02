Bilhete Postal

Nesta espécie de mapa cor-de-rosa que pintou de PS o País de costa a costa, o fator Chega não deve ser menosprezado.É certo que a proposta do Orçamento do Estado chumbada pela esquerda foi validada agora pelo eleitorado.O apelo, ao estilo cavaquista, para um voto pela estabilidade também vingou. Afinal, sabemos agora, era António Costa quem tinha razão. Pediu maioria absoluta, e ganhou.Mas estes são os fatores que estarão na origem do voto pela positiva. Em suma, mais de 2 milhões de portugueses quiseram dizer que este primeiro-ministro devia continuar, sobretudo porque a alternativa não estava à altura, como se viu no discurso final de Rio.Mas há outro elemento que merece ser refletido, e que é mais preocupante para a direita. O voto anti-Chega agrega a esquerda. O medo de Ventura será um fortíssimo seguro de vida para líderes do PS em eleições.