Bilhete Postal

É impressionante a série de depoimentos sobre a guerra de África, que publicamos na revista ‘Domingo’ e agora no seu jornal de todos os dias.São textos que contribuem para o registo da memória coletiva.A publicação desta série é um daqueles momentos em que, aqui no CM, nos orgulhamos de salvaguardar a nossa História.Quero agora recomendar aos leitores a máxima atenção à série sobre a Índia, a sair nestes dias.Muito mais longínqua no tempo, a queda da "Índia portuguesa", e o cativeiro, tortura e humilhação a que muitos soldados lusitanos foram sujeitos, é uma página ainda mais desconhecida do nosso passado coletivo. Restam poucos sobreviventes desse trauma.Portugueses que voltaram à pátria de noite, porque o regime deles tinha vergonha.É urgente ouvir os seus relatos, porque os seus relatos são História de Portugal.