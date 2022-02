Bilhete Postal

Com os combustíveis e a energia cada vez mais caros, a inflação vai continuar a acelerar. Os tímidos aumentos salariais não vão compensar, nem de perto nem de longe, a inevitável quebra dos rendimentos.À dificuldade com que todos nos confrontamos juntar-se-á em breve o teste de stress ao próprio Estado, que voltará a aumentar a fatura da dívida por causa da previsível subida dos juros em todo o Ocidente, a reboque dos Estados Unidos.Com a esquerda mais extrema liberta de compromissos governativos, regressará a contestação laboral, que o PS bem conhece dos tempos anteriores à geringonça.A estabilidade governativa e a relação de Costa com o Presidente garantem condições políticas nos próximos quatro anos para enfrentar tanta dificuldade.Porém, há sombras no horizonte.Dias difíceis estão a caminho.