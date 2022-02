Bilhete Postal

O futsal carrega a fama de ser futebol dos pequeninos, fechado num pavilhão, campo curto e bola pequena, com interrupções que sempre dificultaram o sucesso televisivo. Porém, o futsal entrou na órbita da FIFA e é cada vez mais candidato a segunda modalidade entre nós.Quem viu a vontade de ganhar da nossa Seleção, quer no jogo das ‘meias’, com a Espanha, quer na final, frente à Rússia, percebe que está ali o espírito português de dar a volta a todas as contrariedades. De ambas as vezes uma derrota por dois acabou em glória.Nós que vibrámos pela televisão tivemos sempre a certeza de que os jogadores portugueses não iam desistir. Esse espírito guerreiro, vencedor, de antes quebrar que torcer, é a chave para a década de ouro da Federação de Futebol, coroada com mais um título europeu, hoje justamente celebrado em Belém.