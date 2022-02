Bilhete Postal

Temos a vida baseada em redes, pedaços de informação que circulam na internet e que nos mantêm ligados ao suporte básico de vida em sociedade.Os ataques que se têm verificado nos últimos meses em Portugal devem preocupar-nos. As recentes falhas da Vodafone tiveram efeitos secundários que mais parecem de ficção científica. O evento de segurança que envolveu uma das três principais operadoras em Portugal afetou áreas tão díspares e essenciais como os bombeiros, os sistemas hospitalares, o multibanco, além dos serviços básicos de telefone e televisão por cabo.Portugal vive em claro défice de segurança das redes de informação.Isso representa um enorme perigo de intrusão nos sistemas privados e do Estado, o qual é parte integrante da NATO.E, como sabemos, qualquer aliança só tem a força do seu elo mais fraco.