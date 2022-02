Bilhete Postal

Perante uma situação política nova sobre a qual ainda não é possível fazer uma avaliação, decidimos, com a Intercampus, fazer do barómetro de fevereiro um estudo sobre as motivações do voto legislativo.Afinal, os portugueses queriam ou não uma maioria absoluta? E, se não a queriam, como parece ser, de novo, a conclusão do estudo, qual a razão para ela ter sido obtida pelo PS? Por outro lado, qual o contributo das sondagens para o resultado eleitoral?O desejo de estabilidade, o medo do desconhecido e o empate técnico apontado por alguns estudos no final da campanha conjugaram-se para construir aquilo que foi, objetivamente, uma enorme surpresa.O melhor é ler os dados, porque eles vão ser muito debatidos nos próximos dias. Os estudos pós-eleitorais são raros entre nós, mas vão ajudar a perceber o que se passou no dia 30 de janeiro.