Bilhete Postal

Perdoar-me-ão os leitores mas hoje tenho de falar do meu amigo Artur Albarran. Há mais de 30 anos, os estagiários da RTP olhavam para ele como o autor da ‘Grande Reportagem’ da década de 80, programa precursor de tanto que se lhe seguiu até hoje.Aos poucos, afastou-se do jornalismo. Depois disso, a dimensão espetacular da televisão teve em Albarran um dos grandes mestres de várias gerações que continuam em ação.Estivemos sempre lado a lado nos momentos mais importantes da vida. E também nos mais difíceis. Assisti à dor insuportável da doença. Mesmo em sofrimento extremo, ele era sempre o mais otimista na sala, e voltava a sorrir. Uma força da natureza, uma lição de vida. Desapareceu um grande amigo, que amava a mulher, os filhos, os amigos, os jantares, as conversas. Acima de tudo, adorava viver. Um grande abraço, Artur.