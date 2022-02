Bilhete Postal

O estudo sobre os hábitos culturais dos portugueses, feito pelo ICS e pela Gulbenkian, tem dados importantes sobre os media. Fique o leitor a saber que 43% da população com 15 ou mais anos lê jornais. Assim por alto, somos para cima de 3,6 milhões a manter o contacto com o papel.Na indústria cultural e dos media, o jornal em papel é um valor que tem vindo a ser alvo de uma sistemática desvalorização simbólica e económica. Não está na moda. O que fica bem e parece moderno são as redes sociais, a economia digital, os novos mundos dos amanhãs que cantam.É contra essa menorização que todos nós, que somos a grande comunidade de leitores do Correio da Manhã, partilhamos diariamente este segredo só nosso, que agora está, felizmente, em crescimento, a caminho de inverter a tendência de crise. Ler jornais, ler o seu CM, é saber cada vez mais.