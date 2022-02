Bilhete Postal

Mal tinha acabado o Conselho de Ministros, ouvi uma curiosa expressão na- salvo erro da lavra do dr. Rui Nogueira. Acabou a Covid-19, começou a Covid-22.O levantamento total das restrições, prometido esta quinta-feira pelo Governo para daqui a 4 ou 5 semanas, marcará o fim, veremos se definitivo, de um pesadelo que nos atormentou durante quase dois anos.Em março de 2020, a doença tomou conta de nós e o medo paralisou-nos. Deixou-nos inclusivamente disponíveis para alterar certos códigos da liberdade que dávamos por adquiridos, e que na realidade se mostraram frágeis.Todos nos lembraremos dos graves erros no combate à Covid, que culminaram no atraso da terceira dose das vacinas.Só a saída da ministra Temido permitirá virar a página no governo da saúde, agora que a pandemia chegou ao fim