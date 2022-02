Bilhete Postal

A semana começa pródiga em notícias. As tropas russas estão a caminho das regiões anexadas. O Ocidente ouve ressoar exércitos na neve ucraniana, e prepara sanções económicas. A situação é grave, mas longe de ser nova Guerra Mundial, como leremos nas centrais do seu CM.Noutra guerra, Portugal vive a pior seca de que há memória. O alerta do IPMA indica que mais de 90% do País está em situação difícil, como se verá nas páginas a seguir, ou aqui abaixo, pela pena certeira do João Vaz.Mas hoje, no meio de tanta urgência, quero deixar uma palavra de conforto para Jacinto e Lídia. Como não? Perderam o filho, num crime sem culpados, e agora a Justiça retirou-lhes mais um pouco da difícil fé no sistema e no futuro. O inferno dos pais de Marlon, assassinado a tiro há 9 anos, emociona-nos a todos, nós que nem ousamos imaginar o que é um suplício assim.