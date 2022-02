Bilhete Postal

O maior risco trazido pelo reconhecimento russo da independência de duas regiões ucranianas é a possível contaminação a outros países.Se, como se viu no patético discurso de Putin, a sustentação ideológica deste ato é a existência de uma zona de influência russa, devemos recordar-nos de que países como a Estónia, a Letónia e a Lituânia também faziam parte da União Soviética.Isto para não irmos até às memórias do Pacto de Varsóvia, o equivalente comunista da NATO, do qual faziam parte outros países que já são da União Europeia, como a Polónia, a Roménia ou a Bulgária.Não é de uma crise localizada numa zona recôndita da Ucrânia que estamos a falar.Trata-se de estabelecer limites para os delírios imperiais de um autocrata perigoso chamado Putin, elevado agora a uma espécie de tele-evangelista eslavo.