Bilhete Postal

As Nações Unidas, lideradas por António Guterres, são uma das principais derrotadas desta crise que afeta a Ucrânia.A total inatividade e incapacidade para influenciar o rumo dos acontecimentos mostra como a ONU está à beira da irrelevância num Mundo com riscos e perigos cada vez mais complexos.É sintomática a ausência de António Guterres dos palcos principais onde se jogam, por estes dias, as últimas esperanças da diplomacia.Putin parece ter a faca e o queijo na mão perante uma Europa Ocidental carente do calor proporcionado pelo gás russo e, como tal, refém em grande parte da necessidade de contemporizar.Mais estranha é a fraqueza também demonstrada por Biden, que anuncia sanções em versão mitigada para tentar travar o poder bélico do autocrata de Moscovo.O Mundo não vive dias fáceis.