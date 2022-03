Bilhete Postal

Algo está a correr mal a Putin. O avanço militar é lento. Conquistar a capital da Ucrânia está a demorar mais tempo do que Moscovo imaginaria. Do lado militar, esta campanha de Kiev não é o sucesso imaginado. Sob o ponto de vista diplomático, a resposta ocidental, sobretudo da Europa, está a ser afinada.Provavelmente fruto desse impasse militar, que reforça a determinação dos aliados anti-Putin. Depois, há a contestação interna. As imagens de manifestações dentro do país são uma raridade e o facto de terem aparecido, nomeadamente em S. Petersburgo, resulta eventualmente dessa sensação de dificuldade vivida pelo regime.Claro, um autocrata ameaçado pode tornar-se ainda mais perigoso. A cartada nuclear sinaliza esse risco. Porém, os adversários de Putin, dentro e fora da Rússia, sentem agora o cheiro da fragilidade. Essa é a grande esperança de tréguas para os próximos dias.