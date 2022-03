Bilhete Postal

Aí está novamente a natureza solidária dos portugueses a manifestar-se, em força.Perante a tragédia humanitária que se desenrola no extremo Leste da Europa, a ajuda mobiliza-se, e o gesto da Autarquia de Lisboa, e do seu presidente, Carlos Moedas, dá um sinal de como a integração é a forma mais profunda e também mais simbólica de apoiar um povo em sofrimento.Nenhum de nós deve ter dúvidas, nem se deve deixar toldar pela rapidez aparente com que foram lançadas as negociações em curso.Vem aí uma profunda onda de sofrimento que ameaça varrer a Europa de lés a lés. Quando vemos as imagens de famílias ucranianas a entrarem num país vizinho, deixando pais, irmãos e tios para trás, é a mais um trágico êxodo que estamos a assistir.Chega a ser comovente ver como a União Europeia é uma espécie de Eldorado para toda esta gente.